В Токио запустили обратный отсчет 100 дней до летней Олимпиады

Международные игры начнутся 23 июля.

В Токио запустили обратный отсчет 100 дней до начала летних Олимпийских игр. Глава японской столицы рассказала журналистам о том, что вся страна с нетерпением ждет 23 июля, когда будет дан старт международному соревнованию. Она добавила, что для чиновником приоритетом остается безопасность. Юрико Коикэ надеется, что участники Игр смогут показать высокие результаты.

Я благодарна всем за то, что мы смогли подобраться к этому рубежу. Мы смогли сделать это в том числе благодаря мерам против коронавируса и усилиям врачей. Мы намерены приложить все усилия, чтобы провести прекрасную Олимпиаду. Юрико Коикэ, губернатор Токио

В здании мэрии Токио установлены фигуры талисманов Олимпиады и Паралимпиады высотой 2,6 метра. Первый маскот получил название Мирайтова. Его имя состоит из двух японских слов - "мирай" (означает "будущее") и "това" (в переводе с японского языка - "вечность"). Второго маскота зовут Сомэйти. Имя означает производное от сорта сакуры Сомэйёсино, растущей в префектуре Нара, и английской фразы "so mighty" ("такой могущественный"). Также власти региона установили на вершине горы Такао символ Олимпиады - пять колец.

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