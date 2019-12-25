Александр Дрозденко наградит лауреатов конкурса "Правнуки победителей"

Вместе с главой Ленобласти ребята пройдут в строю "Бессмертного полка".

Уже второй год подряд в традиционном шествии "Бессмертного полка" губернатор Ленобласти поздравит и наградит призами лауреатов конкурса "Правнуки победителей". Об этом сообщил руководитель регионального штаба Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк России" в Ленинградской области Никита Маненок во время конференции на платформе пресс-центра ТАСС.

Встреча школьников с главой 47 региона пройдет в День Победы. Отметим, что проект направлен на изучение информации об участниках Великой Отечественной войны и тружениках тыла, узниках концентрационных лагерей и военнопленных детях, событиях военного времени, также преемственности поколений и укрепление исторического самосознания. В рамках конкурса участники от 10 до 18 лет должны были провести исследование о родственнике, который связан с периодом Великой Отечественной войны. Детям предлагалось обратиться к книгам, журналам, газетам, а также семейным архивам в целях изучения истории предка, после чего они должны были написать сочинение-рассуждение на заданную тему.

Ранее на Piter.tv: в Ленобласти акция "Бессмертный полк" пройдет в очном и дистанционном формате.

Фото: правительство Ленобласти