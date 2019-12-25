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Александр Дрозденко: крепкие семьи - крепкая область
Сегодня, 12:49
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Veskathy

Александр Дрозденко: крепкие семьи - крепкая область

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Губернатор Ленобласти принял участие в традиционном чествовании многодетных семей региона.

В понедельник, 24 августа в музее-заповеднике "Прорыв блокады Ленинграда" прошла десятая церемония награждения "Почетная семья Ленинградской области", на которой чествуют лучшие семьи региона. Об этом сообщила пресс-служба администрации Выборгского района.

Выборгский район представляла многодетная семья Екатерины Анненковой и Алексея Рудченко из г. Светогорска, которые воспитывают троих детей - два сына и дочь.

Глава региона принял участие в традиционном чествовании лучших многодетных семей Ленобласти. По словам Александра Дрозденко, почетная семья - это не только семья, где хорошо воспитаны дети, но и та, которой гордятся все, которая является примером для других, семья, неравнодушна к жизни окружающих.

Также губернатор Ленобласти отметил, что в этом году в правительстве готовят новый документ, который законодательно будет гарантировать социальную стабильность всем — в том числе, семьям.

Дипломы "Почетная семья Ленинградской области" и ценные подарки семьям вручили заместитель председателя правительства Ленинградской области по социальным вопросам Николай Емельянов и председатель комитета по социальной защите населения Светлана Шлемова. 

Также для участников мероприятия была организована концертная программа, а также экскурсия по музею-заповеднику "Прорыв блокады Ленинграда".

Напомним, чествование почетных семей Ленинградской области проводится в регионе уже более 10 лет.

Ранее мы написали о том, что в Выборге появится новая школа.

Фото: администрация МО "Выборгский район"

Теги: выборг, почетная семья
Категории: Новости Ленинградской области, Выборг,

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