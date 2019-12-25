Александр Дрозденко: качество образования в Ленобласти стало брендом

Глава региона рассказал о новых льготах для учащихся и педагогов.

Образование в Ленинградской области претерпело позитивные изменения за последние годы. Эпидемия коронавируса не повлияла на качество знаний школьников и студентов. Об этом сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, открывая областной педагогический совет.

Также глава региона напомнил, что торжественные линейки в районах "зеленой" зоны будут проводиться без ограничений. Кроме того, в новом учебном году власти планируют расширить льготы для учащихся и ввести соципотеку для педагогов под 3% годовых.

Похвала – это не оценка качества образования Ленинградской области. Сегодня это уже наш бренд. Это мы видим и по уровню поступления наших студентов, и по сдаче экзаменов. резюмировал глава региона

Ранее мы рассказали о том, что в Гатчинской школе №2 открыли новый компьютерный класс.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области