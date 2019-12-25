Александр Дрозденко доехал до Выборгского замка на мотоцикле

Глава региона оценил работы по реставрации объекта в ходе мотопробега.

В субботу, 18 июля, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко посетил Выборгский замок, который в данный момент проходит реставрацию. Путешествие состоялось рамках двухдневного мотопробега, посвящённого дню рождения региона. Об этом сообщил ЛенТВ24.

Руководитель приехал в город на Harley-Davidson в сопровождении других байкеров. Принимали гостей глава комитета по культуре Ленинградской области Владимир Цой а также подрядчик, ответственный за реставрационные мероприятия.

В ходе визита Александр Дрозденко побывал на экскурсии по замку и выслушал отчёт об этапах выполнения проекта.

Добавим, что за два дня мотопробега губернатор посетил несколько объектов Приозерского и Выборгского районов, признанных особо охраняемыми.

Ранее мы рассказали о том, что сегодня Александр Дрозденко проведет прямую линию с жителями Ленобласти.

Фото: ЛенТВ24