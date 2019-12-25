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Александр Дрозденко доехал до Выборгского замка на мотоцикле
Сегодня, 9:29
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Александр Дрозденко доехал до Выборгского замка на мотоцикле

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Глава региона оценил работы по реставрации объекта в ходе мотопробега.

В субботу, 18 июля, губернатор  Ленинградской области Александр Дрозденко посетил Выборгский замок, который в данный момент проходит реставрацию. Путешествие состоялось рамках двухдневного мотопробега, посвящённого дню рождения региона. Об этом сообщил ЛенТВ24.

Руководитель приехал в город на Harley-Davidson в сопровождении других байкеров. Принимали гостей  глава комитета по культуре Ленинградской области  Владимир Цой а также подрядчик, ответственный за  реставрационные мероприятия. 

В ходе визита Александр Дрозденко побывал на экскурсии по замку и выслушал отчёт об этапах выполнения проекта. 

Добавим, что за два дня мотопробега губернатор посетил  несколько объектов Приозерского и Выборгского районов, признанных особо охраняемыми.

Ранее мы рассказали о том, что сегодня Александр Дрозденко проведет прямую линию с жителями Ленобласти.

Фото: ЛенТВ24

 

Теги: выборг, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей, Выборг,

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