Александр Беглов впервые поделился впечатлением от работы на самоизоляции

Он заявил, что работать удаленно непривычно, но интенсивность не изменилась.

Губернатор Петербурга Александр Беглов впервые рассказал, как ему работается в условиях самоизоляции. Напомним, глава города перешел на дистанционную работу на прошлой неделе. Такое решение было принято, чтобы защитить здоровье градоначальника и его окружающих, поскольку он контактировал с людьми, чей тест на коронавирус оказался положительным.

В эфире телеканала "78" Беглов заявил, что работать удаленно ему непривычно, однако интенсивность не изменилась. В режиме видеоконференции проводятся совещания с местным и федеральным правительством, консультации с различными структурами. "Удобно […] Но я хочу сказать, что приходится работать больше", - отметил губернатор.

Ранее, приходя домой, глава города мог "отвлечься". Сейчас ему приходится работать столько, "сколько хватает сил". По словам Беглова, он завершает работу далеко за полночь.

Ранее Беглов одобрил введение локальных ограничений по коронавирусу в Петербурге.

Фото: Instagram / beglov_official