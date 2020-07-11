Александр Беглов проверил ход строительства поликлиники в Стрельне

Сейчас объект готов на 95%.

Губернатор Петербурга Александр Беглов проверил, как идут работы по строительству поликлиники №64 в Стрельне. Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

Известно, что это не первый визит медучреждения на Львовской улице. Объект готов на 95%, он откроется уже 31 августа. С 2014 года у него трижды менялся подрядчик.

Поликлиника для детей и взрослых рассчитана на 340 посещений в смену. Это поможет решить проблему с дефицитом мощности в поселке: сейчас поликлиника в Стрельне занимает первые 6 этажей жилого дома, её площадь в шесть раз меньше, чем у новой. В новом учреждении появится отделение физиотерапии и лечебной физкультуры, помещения функциональной диагностики, а также отделение лучевой диагностики.

Ранее мы сообщили, что Беглов поручил к августу сдать детскую школу искусств на Туристской улице.

Фото: Piter.tv