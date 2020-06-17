Александр Беглов поздравил учителей с профессиональным праздником

Губернатор Санкт-Петербурга поблагодарил педагогов за их преданность делу.

В России в эту субботу, 5 октября, отмечают День учителя. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил учителей с их профессиональным праздником, отметив важность и значимость их труда.

"Ваш труд – это, в первую очередь, призвание. Он требует высочайшего профессионализма и самых важных человеческих качеств — честности, доброты, чуткости, отзывчивости. Вы не просто делитесь с детьми своими знаниями. Вы воспитываете и наставляете, формируете личность, развиваете таланты и любознательность, прививаете детям наши традиционные ценности. От всех жителей Петербурга благодарю вас за добросовестный труд, преданность делу и любимому городу" губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов

В своем обращении, опубликованном пресс-службой Смольного, он подчеркнул, что этот день наполнен искренним уважением к тем, кто посвящает свою жизнь обучению и воспитанию подрастающего поколения.

Отметим, что в системе образования Петербурга трудится более 123,6 тысяч педагогов, среди которых свыше 36 тысяч учителей. Как отметил глава Северной столицы, своим трудом и талантом они преумножают традиции знаменитой во всем мире ленинградской-петербургской педагогической школы, создают современную конкурентоспособную систему обучения.

Ранее Piter.TV сообщал, что школу с двумя бассейнами построили в Калининском районе.

Видео: ВКонтакте / Правительство Санкт-Петербурга