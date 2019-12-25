Митрополиту Варсонофию сегодня исполнилось 65 лет.

В среду, 3 июня, стало известно о том, что градоначальник Северной столицы Александр Беглов поздравил с юбилеем митрополита Варсонофия.

Ваша жизнь - яркий пример преданного служения Русской Православной Церкви заявил Беглов

Известно, что митрополиту в этом году исполняется 65 лет. Варсонофий с марта 2014 года возглавляет Санкт-Петербургскую митрополию, которая является одной из самых крупных в Русской Православной Церкви.

Беглов выразил благодарность митрополиту за возрождение традиций церковной благотворительности.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербург прибыли участники парада Победы из четырех регионов.

Фото:Санкт-Петербургская Епархия Русской Православной Церкви