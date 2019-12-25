В среду, 3 июня, стало известно о том, что градоначальник Северной столицы Александр Беглов поздравил с юбилеем митрополита Варсонофия.
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заявил Беглов
Известно, что митрополиту в этом году исполняется 65 лет. Варсонофий с марта 2014 года возглавляет Санкт-Петербургскую митрополию, которая является одной из самых крупных в Русской Православной Церкви.
Беглов выразил благодарность митрополиту за возрождение традиций церковной благотворительности.
Ранее мы сообщали о том, что в Петербург прибыли участники парада Победы из четырех регионов.
Фото:Санкт-Петербургская Епархия Русской Православной Церкви
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