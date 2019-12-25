В Петербург прибыли участники парада Победы из четырех регионов

Военнослужащим запрещено контактировать с местными жителями и другими военными.

В Петербург из четырех регионов прибыли участники Парада Победы, который запланирован на 24 июня. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Для военнослужащих Западного военного округа подготовили общежития на территории Краснознаменной бригады, где они будут находиться на время карантина и готовиться к параду. Они приехали из мест постоянной дислокации в Москве, Брянской, Новгородской и Ленинградской области.

При подготовке к проведению торжественных мероприятий будет производиться постоянная дезинфекция транспортных средств, помещений для проживания, а все участники будут находиться под пристальным наблюдением военных медиков. Военнослужащие пройдут тест на COVID-19. В параде смогут принять участие только те, кто не заражен коронавирусной инфекцией. Личный состав обеспечат средствами индивидуальной защиты, контакты с другими людьми исключены.

Напомним, датой для проведения парада в честь 75-летия со дня победы в Великой Отечественной войне решили выбрать 24 июня. На Дворцовой площади в нем примут участие 4,8 тыс. военнослужащих соединений и воинских частей ЗВО, сотрудники силовых ведомств региона, курсанты военных вузов, суворовцы и воспитанники юнармейских отрядов. Также привлекут более 100 единиц техники.

Фото: пресс-служба Минобороны РФ