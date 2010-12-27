В среду, 4 ноября, стало известно, что градоначальник Петербурга Александр Беглов подвел итоги рабочего визита в Хельсинки. Об этом сообщают в пресс-службе Смольного.
Градоначальник заявил, что в 2020 году Петербург и Финляндия подпишут план стратегического сотрудничества. В приоритете взаимодействия в проектировании комфортной городской среды, вопросы экологии, туризм, образование, транспорт и внедрение цифровых технологий.
Во время визита Беглов посетил в Хельсинки библиотеку "Ооди", которая считается многофункциональной. Он отметил, что в петербурге тоже есть такая библиотека — Библиотеки имени Маяковского. В настоящее время идут переговоры о сотрудничестве двух этих библиотек.
Также губернатор Северной стоилицы встретился с блокадникам, проживающим в Финляндии. Он вручил им памятные знаки.
Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге осудили мужчин, которые возили нелегальный алкоголь из Финляндии.
Фото:пресс-служба Смольного
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