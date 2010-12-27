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В Петербурге осудили мужчин, которые возили нелегальный алкоголь из Финляндии
Сегодня, 22:00
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В Петербурге осудили мужчин, которые возили нелегальный алкоголь из Финляндии

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Продукцию хранили в гаражных помещениях.

Злоумышленники перевозили и хранили в целях сбыта немаркированный алкоголь из Финляндии в гаражном помещении. Фрунзенский суд Петербурга огласил приговор в отношении двух мужчин, сообщила объединенная пресс-служба судов Северной столицы. 

Как было установлено судом, Борис Мочульский объединился вместе с Михаилом Степановым не позднее 1 октября 2018 года для преступной деятельности. Подсудимые приспособили гаражные помещения для размещения немаркированной алкогольной продукции. Один из участников занимался транспортировкой товаров по первой части маршрута - МАПП "Торфяновка" до гаража да улице Генерала Хрулева. Затем продукцию переправляли до гаражных помещений на Малой Балканской. 

За период своей деятельности соучастники перевезли алкоголь общей стоимостью более 4 млн рублей. Товар подлежал обязательной маркировке акцизными марками и специальными федеральными марками. 

Подсудимые признали свою вину. 

Мачульскиому выбрали наказание в виде лишения свободы сроком на 3.5 года условно с испытательным сроком 3 года, а Степанову - 3 года лишения свободы с испытательным сроком 2,5 года. 

Фото: pixabay.com 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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