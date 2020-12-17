Александр Беглов официально открыл канал в мессенджере MAX

Городские службы начали работать через российский мессенджер MAX.

Официальные информационные каналы городской администрации стали доступны в национальном мессенджере. Об этом сообщила пресс-служба правительства Санкт-Петербурга.

Каналы "Александр Беглов" и "Правительство Санкт-Петербурга" начали работу в мессенджере MAX. К системе также подключены городские службы: экстренных вызовов 112, информационно-справочная 122, служба информирования о контрактной службе 117 и сервис ЖКХ 004. Пользователи могут обращаться в службы через текстовые сообщения и голосовые вызовы внутри приложения.

Санкт-Петербург выступил с федеральной инициативой по интеграции кнопки экстренного вызова 112 в мессенджер для всех регионов России. Приложение MAX доступно для бесплатной установки на мобильные устройства и компьютеры с функцией чатов, звонков и видеосвязи.

Фото: пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга