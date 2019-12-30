Александр Беглов обсудил нацпроекты "Наука" и "Образование" с помощником президента

Разговор также шёл о бесплатном питании для учащихся начальных классов.

Как сообщает пресс-служба Смольного, сегодня, 2 февраля, Александр Беглов отправился в Москву с рабочим визитом. Вместе с помощником президента Российской Федерации Андреем Фурсенко он обсудил выполнение двух важных нацпроектов "Образование" и "Наука".

Глава Петербурга отметил, что региональный проект "Современная школа" помог улучшить оснащение коррекционных школ: в 2020 году 11 учебных заведений получат современное оборудование.

Проект "Молодые профессионалы" также значительно ускорит процесс оборудования всем необходимым техникумы и колледжи.

Кроме того, Александр Беглов заявил, что Петербург готов к введению бесплатного питания для учащихся начальных классов.

Уже треть петербургских школьников питается бесплатно. Остальным город оплачивает питание до 70 %.

Чтобы обеспечить всех школьников обедами с 1 сентября 2020 года (это более 220 тысяч человек), необходимо ввести корректировки бюджета. Обсуждение поправок проходит в ЗакСе.

Для выполнения проекта "Наука" во время ПМЭФ-2019 было подписано сотрудничество между Смольным, Политехом, ИТМО и "Газпром нефтью" о создании научно-образовательного центра "Искусственный интеллект в промышленности".

Также стало известно, что в 2022 году в Петербурге пройдет международный конгресс математиков.

Ранее мы сообщили, что дети-сироты из приютов Петербурга получили бесплатное питание в детсадах и школах.

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