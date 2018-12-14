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Дети-сироты из приютов Петербурга получили бесплатное питание в детсадах и школах
Сегодня, 6:58
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lesjasap

Дети-сироты из приютов Петербурга получили бесплатное питание в детсадах и школах

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В Смольном подписан новый закон о льготах для детей сирот.

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал закон о предоставлении детям-сиротам бесплатного питания в детских садахи школах. К данной категории относятся все несовершеннолетние жители Северной столицы, оставшиеся без попечения родителей, которые вынужденно находятся в приютах. Данным проектом Правительство расширили меры поддержки социально незащищенных слоев населения.

Отметим, что ранее бесплатное питание в образовательных учреждениях предоставлялось только тем сиротам, которые также остались без родителей, но  воспитывались в приемных семьях.

Фото: Piter.tv

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Теги: бесплатное питание, дети-сироты, детские сады и школы петербурга
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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