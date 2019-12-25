Беглов заявил, что 2019-й стал для Петербурга годом уверенного развития

По ключевым показателям экономики город в 2019 году вышел на уровень, превышающий средние значения по стране.

В пятницу, 15 мая, стало известно о том, что 2019-й стал для Петербурга годом уверенного развития. Об этом заявил градоначальник Северной столицы Александр Беглов.

Беглов заявил, что такой вывод можно сделать из ключевых показателей экономики Петербурга за 2019 год. Отмечается, что город вышел на уровень, превышающий средние значения по стране.

По словам градоначальника, валовый региональный продукт увеличился на 1,5%. При этом индекс промышленного производства увеличился на 104,1%. Что касается экспортных поставок, то они достигли рекордного для города уровня в 27,6 млрд долларов.

Кроме того, по подсчетам Смольного средняя зарплата петербуржца составляет 63,2 тысячи рублей.

Ранее мы сообщали о том, что в петербургских вузах увеличили число бюджетных мест.

Фото:Беглов/вк