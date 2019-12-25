Александр Бастрыкин взял на особый контроль дело об убийство студента в Петербурге

Поступила информация о том, что фирма, в которой работал обвиняемый, занималась мошенничеством.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил взять на контроль дело об убийстве студента в Петербурге: сейчас проходит проверка информации, опубликованной в СМИ, о том, что фирма, в которой работал обвиняемый, занималась мошенничеством на протяжении нескольких лет. По информации следствия, потерпевшие неоднократно обращались в полицию. Расследование уголовного дела стоит на особом контроле в центральном аппарате СК РФ.

Напомним, что Владиславу Голикову было 24 года, он учился в СПбГУ на магистратуре. Молодой человек хотел устроиться на работу, поэтому заплатил 2500 рублей за помощь в оформлении медкнижки. Но его обманули: конфликт из-за неоформленного документа закончился стрельбой. Владислав Голиков скончался в больнице после огнестрельного ранения головы.

Ранее мы сообщили, что умер студент, в которого стреляли на Невском проспекте.

Фото: Piter.tv