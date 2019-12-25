Альбом о Петергофе в годы войны представят в Петербурге

Выход издания посвящен 77-летней годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Сегодня в Центральном выставочном зале "Манеж" государственный музей-заповедник "Петергоф" представит альбом "Петергоф. Годы войны", посвященный судьбе дворцово-паркового комплекса в период Великой Отечественной войны.

Издание включает в себя уникальные документы и фотоматериалы из 25 российских, немецких, финских и английских собраний, частных и государственных архивов, многие из которых публикуются впервые. Сам альбом состоит из четырех частей, рассказывающих о жизни предвоенного петергофского парка, эвакуации музейных ценностей, оккупации Петергофа и первых шагах по восстановлению дворцово-паркового комплекса.

Подробности создания альбома Piter.tv рассказала заведующая пресс-службой ГМЗ "Петергоф" Мария Оганесьянц.

Подготовка к изданию началась в 2018 году, сразу же после выпуска юбилейного сборника "Петергоф. Век музея". Коллектив авторов сборника, который возглавила генеральный директор ГМЗ "Петергоф" Елена Кальницкая, обратился в отечественные и зарубежные архивы в поиске свидетельств жизни музея в предвоенные и военные годы – Мария Оганесьянц.

Помимо архивных документов в альбом включены биографии сотрудников музея – участников Великой Отечественной войны, а также современные художественные фотографии музейных предметов, переживших войну и возвращенных в интерьеры и парки.

Война уничтожила дворцы и парки Петергофа столь безжалостно, что зазвучали слова о необратимости утрат. Однако сила русского духа проявилась не только на фронтах и в тылу, она проявилась в возрождении памятников культуры, без которых жизнь россиян стала бы намного беднее. Дворцы, которым возвращено былое великолепие, хранят уникальную энергетику памяти о людях и событиях и многому учат. Возрожденный в 1947 году "Самсон" свидетельствует не только о завоеваниях Петра, но и о победе России в Великой Отечественной войне. Таким стало вступительное слово Елены Кальницкой, главы ГМЗ "Петергоф".

Накануне Петергоф включили в топ-10 самых гостеприимных мест России.

Фото: Piter.tv

Текст: Анастасия Свиридонова / Piter.tv