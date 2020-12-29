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Петергоф включили в топ-10 самых гостеприимных мест России
Сегодня, 12:12
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Петергоф включили в топ-10 самых гостеприимных мест России

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В списке оказались также Сортавала, Великий Новгород, Суздаль и другие города.

Петергоф оказался в топ-10 мест России, отличающихся особым гостеприимством. Такой рейтинг составила компания Booking.com.

Отмечается, что список составляли на основе отзывов путешественников о направлениях для отдыха на природе и городах с богатым культурным наследием. Больше всего положительных откликов, помимо Петергофа, получили Пушкинские горы в Псковской области, Териберка в Мурманской области, Суздаль во Владимирской области, Даховская и Каменномостский в Адыгее, алтайский Артыбаш, Валдай в Новгородской области, карельская Сортавала и Великий Новгород.

Кроме того, эксперты выяснили, что важнейшими факторами для путешествующих россиян стали персонал, расположение и чистота в местах остановки. Больше всего россияне любят останавливаться в апартаментах, отелях, гостевых домах, мини-гостиницах и хостелах.

В АТОР озвучили три сценария развития туриндустрии в 2021 году.

Фото: ВКонтакте / Петергоф

Теги: петергоф, туризм
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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