Албин обсудил интеграцию "Подорожника" и "Тройки" с московскими коллегами

Проездные двух столиц в ближайшем будущем заработают в метро Петербурга и Москвы.

11 апреля в московском КДЦ "Усадьба-Центр" состоялась рабочая встреча транспортников Москвы и Петербурга, в ходе которой вице-губернатор Северной столицы Игорь Албин поднял вопрос об интеграции билетных систем двух городах федерального значения.

В обсуждении вопроса приняли участие заместитель мэра Москвы в правительства Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Луксутов и московские коллеги-транспортники.

Чиновники обсудили постепенный процесс обращения кобрендинговых московских карт "Тройка" в петербургской подземке. И обращение "Подорожника" в Москве. На первичном этапе было предложено принимать их к оплате с оформленными на них билетами, которые работают по принципу электронного кошелька.

Стоит отметить, что сначала карты "Тройка" и "Подорожник" заработают только в подземках двух столиц. В дальнейшей перспективе планируется расширить пользование проездными на наземный транспорт.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что ЗакС займется контролем намывных островов.

Фото: Piter.tv