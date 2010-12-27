ЗакС займется контролем намывных островов

В Петербурге проекты намывных территорий будут согласовывать через городской парламент.

В Санкт-Петербурге ЗакС берет на себя ответственность за проекты новых намывных территорий. Теперь, чтобы создать искусственный остров необходимо согласовать проект с Законодательным собранием в течение месяца. Такое решение было принято сегодня, 11 апреля на заседании в ЗакСе.

Депутат Сергей Никешин уточнил, что городской парламент будет выдавать необходимые документы на разрешение строительства намывных территорий. Также власти могут запрещать их в срок не менее месяца, если новый участок планируется создать на территории муниципалитета. Стоит отметить, что решение планируется рассматривать в два чтения.

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