Раскрыты подробности о ситуации в приграничье за последние сутки.

Российские Вооруженные силы освободили от присутствия Вооруженных сил Украины 19 населенных пунктов в Курской области. Соответствующее заявление сделал заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир "Ахмата", генерал-майор Апты Алаудинов в видеоролике, опубликованном в его Telegram-канале. По словам военнослужащего, за последние два дня удалось зачистить два населенных пункт а, а еще два - все еще находятся в процессе.

В общей сложности получается, что если начать с нашего направления, Курское направление активно движется вперед, ежедневно у нас уничтожается очень много противника. За прошлый период, за эти почти два месяца, освобождены от противника у нас уже <...> 19 населенных пунктов. Апты Алаудинов, эксперт

Эксперт добавил, что на Суджанском направлении группа "Аида" при чеченском спецназе "Ахмат" сожгла один танк и одну боевую бронированную машину. Апты Алаудинов уточнил, что на другой стороне от государственной границы фиксируется концентрация сил противника. Однако пока что непонятно, где именно они попытаются закинуть бойцов в сражения.

Спецназ "Ахмат" уничтожил гексакоптер "Баба яга" ВСУ в Курской области.

Фото и видео: Telegram / Апти Алаудинов "АХМАТ"