Апты Алаудинов раскрыл информацию о ситуации вблизи Демидовки и Поповки.

Группа Вооруженных сил Украины, пытавшаяся весной закрепиться на территории приграничных районов в Белгородской области, состояла в основном из бывших заключенных и мобилизованных лиц. Соответствующее заявление в видеоролике для журналистов новостного агентства "РИА Новости" сделал заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир "Ахмата", генерал-майор Апты Алаудинов .

Хочу отметить, что все, кто пытался зайти, они в большинстве своем состояли из бывших зэков, ну, и выловленных на улице мобилизованных так называемых. Апты Алаудинов, эксперт

Напомним, что начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов 19 апреля сообщил общественности о попытках ВСУ зайти в Белгородскую область в районах населенных пунктов Демидовка и Поповка. Эти земли примыкают к территории Курской области. В понедельник, 28 апреля, Апты Алаудинов отметил, что населенные пункты Демидовка и Поповка в Белгородской области полностью зачищены от отдельных групп ВСУ.

Кадыров показал двух пленных солдат ВСУ и призвал украинцев сдаться.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости