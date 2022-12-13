По его словам, нынешняя ситуация требует подготовки населения России к любым событиям.

Командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов предложил создавать в России народные дружины. Об этом он заявил в эфире программы Владимира Соловьева "Полный контакт".

По словам Алаудинова, нынешняя ситуация требует подготовки населения России к любым событиям. Он подчеркнул, что бойцы на передовой будут стоять за Россию до конца. Командир спецназа отметил, что мужская часть населения страны должна с повязкой на руке простоять на посту пару часов, охраняя периметр населенного пункта.

Должны создаваться народные дружины. Почему бы нет? Необязательно это должны быть формирования, которые должны финансироваться, получать зарплату. Апты Алаудинов, командир спецназа "Ахмат"

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Видео: Telegram / RT на русском