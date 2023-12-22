Новая улица протянется в Петербурге от Пискаревского и Северного проспектов

Подготовка ППТ будет осуществляться за счёт средств ООО "ЛСР. Недвижимость-СЗ".

Комитет по градостроительству и архитектуре (КГА) Петербурга издал распоряжение о подготовке проекта планировки территории (ППТ) для размещения линейного объекта — Акварельной улицы. Данный документ был выдан по запросу ООО "ЛСР. Недвижимость-СЗ", пишет "Деловой Петербург".

Согласно указанию, Акварельная улица будет начинаться от пересечения Пискарёвского и Северного проспектов, протягиваться на север и затем плавно поворачивать на юг. По документу, это будет четырёхполосная магистральная улица районного значения протяжённостью 3500 м.

Подготовка ППТ будет осуществляться за счёт средств ООО "ЛСР. Недвижимость-СЗ". "В отношении данного линейного объекта разрабатывается градостроительная документация с учётом перспективного развития территорий в западной части Красногвардейского района, освоением которых занимается "Группа ЛСР". После того, как компания подготовит и утвердит проект планировки и межевания линейного объекта, будет определён порядок его строительства.

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Фото: ВКонтакте / Красногвардейский район Санкт-Петербурга