Актрису Катрин Денев госпитализировали в Париже

Среди наиболее известных картин с ее участием — "Танцующая в темноте", "Отвращение", "8 женщин".

В Париже экстренно госпитализировали французскую актрису Катрин Денев. Об этом сообщило издание Le Parisien.

Врачи не озвучили диагноз актрисы, но отметили, что 76-летняя звезда находится в тяжелом состоянии. Катрин Денев назначат дополнительные обследования. Актриса в данный момент работает в новой картине картиной режиссера Бенуа Мажимеля De son vivant ("Из его жизни"). Премьера запланирована на следующий год.

Катрин Денев является одной из главных звезд французского кино. Среди наиболее известных картин с ее участием — "Танцующая в темноте", "Отвращение", "8 женщин", "Шербурские зонтики".

Несколько дней назад умерла французская актриса и певица Мари Лафоре.