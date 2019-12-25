Актриса театра на Васильевском рассказала про гибель отца от COVID-19

"Выживешь ли ты в этой стране и каким образом это будет — никому не интересно".

Актриса театра на Васильевском, Мария Щекатурова, рассказала про гибель отца от COVID-19. Соответствующий пост появился на её официальной странице в Instagram 21 июня, в день Отца.

Оказалось, что Владимир Геннадьевич заподозрил у себя болезнь еще 15 мая. В этот же день он позвонил дочери и попросил не приезжать. Симптомы проявлялись постепенно: сначала легкая ломота, затем температура, затем отсутствие аппетита. Больше явных симптомов не было, но уже в этот момент Мария забила тревогу.

Через несколько дней мужчине назначили первые антибиотики.

В субботу, 20 мая, отца Марии осмотрела фельдшер Красноборской амбулатории (врач была на больничном). Лечение назначили исходя из прослушивания легких и измерения уровня кислорода в крови. "Анализ на COVID-19 почему-то делать не стали".

На следующее утро, 21 мая, фельдшер позвонила на домашний и предложила отправиться в поликлинику другого населенного пункта.

И они [отец Марии и его жена - прим. редактора] поехали. Сами! Рентген у папы показал "эффект матового стекла" на двух лёгких. У его жены на одном лёгком. Сразу после этого врач назначила новое лечение! Опять не взяв ни одного анализа! Кстати, надо было самим купить кучу препаратов, начать колоть уколы. Кто и как будет их делать — никого не интересует написала Мария

Утром 22 мая супруги поехали в Ульяновку чтобы сдать мазки, но их не приняли. Медсестра ответила, что заявки нет. После криков и заявлений "разбирайтесь сами" Щекатуровы уехали обратно домой. Через несколько часов позвонила заведующая поликлиники: извинилась и сказала, что медсестра не передала карточки.

После этого никто больше не предлагал сдать мазки, взять анализы, назначить компьютерную томографию... Просто новый курс антибиотиков. На карточках написали — Covid-19, но потом запись переделали. Выживешь ли ты в этой стране и каким образом это будет — никому не интересно. Врач лишь сказала присылать СМС о состоянии здоровья написала Мария

Вечером 22 мая у Владимира Геннадьевича началась сильная икота, которая продолжалась вечером 23 мая и утром 24. В этот день прибавилась еще и температура выше 39. Появилась отдышка.

Все эти дни мы писали и звонили врачу, говорили, что состояние ухудшается. Доктор назначила новые противовирусные препараты по телефону, но больше ничего не предпринимала. Никто не пришел, не взял анализы... Ничего! От этой безысходности хочется кричать... Никому до нас не было дела... написала Мария

Через пару пару часов отцу Марии решили вызвать скорую помощь. Приехавшие врачи приняли решение о госпитализации.

Скорую, которых у нас "нет" ждали с 11 утра и дождались лишь около 16:00. Врачи повезли отца делать КТ. Сказали, что если будет меньше 25 % поражения, то отпустят домой, если больше — нет. Взяли анализ на COVID-19 в Тосненской Клинической Межрайонной больнице [туда же и положили - прим. редактора]. Первый тест после нескольких курсов антибиотиков... Результаты мы так и не узнали. Как и точный процент поражения легких. Отмечу, что в этот момент мы были лишены возможности получить нормальную медпомощь как бесплатно, так и за собственные деньги! Вызвать платную скорую, выбрать самим клинику, положить платно было невозможно. Не знаю как сейчас в области со всем обстоят дела, но на тот момент именно так. написала Мария

С 24 по 26 мая мужчине приносили отхаркивающие таблетки и по требованию делали уколы от температуры.

Никакой связи с врачами не было. Дозвониться невозможно! Разве только в справочную в приемном покое, на пост медсестры... Медсёстры, понятно, про лечение ничего не говорят, перенаправляют к врачу, которого нет! написала Мария



В понедельник вечером, 25 мая, Владимир Геннадьевич потерял сознание на посту медсестры.

В среду, 27 мая, "после жалоб и звонков куда только можно" мужчине поставили капельницы. Дыхание ухудшилось. Вечером назначили кислородную терапию.

Отмечается, что в этот день планировался перевод в палату интенсивной терапии, но его, почему-то, так и не осуществили. Содержание кислорода в крови было 70 с небольшим [содержание кислорода менее 90% говорит о критическом состоянии - прим. редактора].

В субботу утром, 30 мая, к отцу Марии вызвали врача из реанимации. Доктор сказал, что переводить не нужно. Мужчина остался в палате.

Я дозвонилась по телефону горячей линии в папину страховую. Отправили писать заявление на экспертизу качества оказания услуг. Обещали рассмотреть в течение месяца. Я попыталась объяснить все еще раз... И меня услышали! С пометкой "срочно" всё отправили дальше. Через несколько часов мне перезвонил специалист из компании. Я рассказала что папа находится в Тосненской КМБ, что ему не оказывают должного лечения, что у него высокая температура много дней, что он слабеет, не может сам есть, что ни один врач с нами не хочет разговаривать, а начальник по медицинской части, с которым мы несколько раз общались, с усмешкой нас посылает, что лечения нам не дождаться, пока не начинаем жаловаться... написала Мария

Вечером у отца Марии распухла рука. Медсестру попросили померять уровень кислорода, но этого так и не произошло. Примерно в это же время в Тосненскую КМБ "начали названивать из страховой" и мужчину сразу же перевели в реанимацию, в палату интенсивной терапии под кислородную маску (не ИВЛ).

Специалист страховой обмолвилась, что ранее врач из реанимации к папе подходил, хотел реанимировать, но тот отказался. Это враньё! За час перед этим папа писал, что к нему приходил доктор и сказал, что оснований для перевода нет. Папа говорил, что из-за постоянных трубок, которые вставляются в нос, у него сухая слизистая. Это очень больно и в одну из ночей у него шла носом кровь. Также из-за постоянного кашля у него пошли волдыри в горле и на языке. Никто из врачей ничего не предпринимал. Лечащий врач подошла к нему только когда мы всех подняли. Только после этого начала ему что-то назначать. Мы передавали смягчающие таблетки-леденцы для горла, передовали воду, белковые коктейли, чтобы он ел или ему с этим помогли (никто не помог), передавали термальную воду, так как в эти дни была жара, а его палата находилась на солнечной стороне написала Мария

В субботу, 31 мая, примерно в 14:00, Мария смогла дозвониться врачу. Доктор рассказала, что состояние мужчины тяжелое, но он лежит в палате в сознании.

В следующий раз удалось дозвониться лишь около 23:00, но девушку попросили перезвонить через час, так как врач на обходе.

В 23:55 дозвониться не получилось.

В 00:00 трубку взяла незнакомая медсестра.

На посту была уже другая медсестра. Это было ясно по голосу. Спросила кем мы являемся, спросила связывался ли с нами врач. Она сказала, что не имеет права этого говорить и еще какие-то слова, а затем сообщила, что папы не стало. Спасибо этой девушке. Она единственная, кто сообщил эту новость. Утром и в обед следующего дня никто официально так и позвонил. Мы стали сами звонить и пытаться выяснить состояние больного, чтобы получить хоть какую-то информацию. Лишь ближе к вечеру всё действительно подтвердили. написала Мария

По итогу причиной смерти назвали двустороннюю вирусную пневмонию без каких-либо сопутствующих или хронических. Сейчас Мария пытается узнать подробности, но врачи продолжают избегать ответа или перенаправлять звонки друг на друга.

Конституция гарантирует гражданам право на получение медицинской помощи, охрану здоровья и свободу передвижения. Как итог, даже за свои деньги ты не можешь получить эту помощь. Каждодневные звонки, письма, заявления, кипа бумаг и документов во все инстанции с середины мая и до сих пор... Вы не представляете, каких усилий все это стоило и стоит... Я не пугаю, нет. Я делаю это своей историей. Я не прошу давать советы. Я очень благодарна всем за поддержку и помощь! Берегите себя и своих близких! Будьте здоровы! Ваше здоровье никому, кроме Вас, не нужно. К сожалению, все это не шутка и не страшный сон от которого я по-прежнему хотела бы проснуться... написала Мария

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Фото: Pixabay

