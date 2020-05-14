Актриса Ольга Прокофьева призналась что чувствует отчаяние без зрителей

Самоизоляция далась артистке нелегко.

Актриса Ольга Прокофьева призналась, что самоизоляции вызывает у нее легкое отчаяние. По словам артистки, без зрителей ей, как и всем творческим людям на самоизоляции, сейчас приходится трудно. Об этом Прокофьева рассказала в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Чтобы бороться с негативными эмоциями, актриса разделила свой день на трудовую и духовную терапию и старается не лениться. После переезда загород Прокофьева хозяйничает на участке, борется с сорняками, высаживает растения и клубнику. До путешествия на дачу артистка честно просидела в московской квартире 40 дней, выходя лишь в магазин и аптеку.

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Фото: Ольга Прокофьева. Официальная группа / "ВКонтакте"