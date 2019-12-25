Лукерья Ильяшенко стала жертвой "землетрясения" в Петербурге

Актрису застал врасплох приступ клаустрофобии.

Звезда сериалов "Сладкая жизнь" и "Измены" Лукерья Ильяшенко рассказала в Instagram историю, которая произошла с ней на съемках в Петербурге. По словам актрисы, у нее случился приступ клаустрофобии. Лукерья выяснила, что боится закрытых пространств, когда ее заперли в багажнике автомобиля на подземной парковке.

"Лежу, значит, сегодня в багажнике на подземной парковке, (не знаю как вы, а я по долгу службы частенько этим делом промышляю), мирно жду команды "камера, мотор", и тут ни с того ни с сего подвижная актерская психика начинает исполнять ламбаду", - с этих слов начала свою историю актриса.

Лукерья решила вести себя профессионально и начала сама себя успокаивать в замкнутом пространстве, чтобы не испортить дубль. Однако вышло это у нее не очень – мысли о землетрясении и потопе так и лезли в голову артистке.

"Это всего лишь подземная парковка в Петербурге, сейсмическая активность за всю историю города достигала всего трех баллов. […] А если затопит? А что? Выйдет из берегов Малая Невка и все! Зальет к чертям! Сначала задохнусь, а потом захлебнусь", - придумывала разные варианты развития событий девушка.

Когда багажник, наконец-то, открылся, актриса не смогла сказать свой текст, так как "очень профессионально" его забыла.

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Фото: Instagram / lukerya