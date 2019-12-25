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Актриса Катерина Шпица во второй раз вышла замуж
Сегодня, 10:37
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nastya960

Актриса Катерина Шпица во второй раз вышла замуж

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У актрисы есть сын от первого брака.

Актриса театра и кино Екатерина Шпица разместила в Instagram пост, в котором сообщила, что вышла замуж за бизнесмена Руслана Панова. Пара состояла в отношениях уже несколько лет.

На невесте было пышное платье с открытыми плечами, на женихе – черный смокинг и кремовый галстук.

Актриса выходит замуж во второй раз. В 2010-ом у нее была свадьба с актером Константином Адаевым, в 2012 году у них родился сын. Вскоре после этого пара разошлась.  

Ранее блогер BadComedian позвал замуж Катю Клэп.

Фото: Instagram/ @katerinashpitsa

 

Теги: актриса, екатерина шпица, свадьба
Категории: Лента новостей, Новости России, Новости шоу-бизнеса России,

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