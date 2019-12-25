Актриса Катерина Шпица во второй раз вышла замуж

У актрисы есть сын от первого брака.

Актриса театра и кино Екатерина Шпица разместила в Instagram пост, в котором сообщила, что вышла замуж за бизнесмена Руслана Панова. Пара состояла в отношениях уже несколько лет.

На невесте было пышное платье с открытыми плечами, на женихе – черный смокинг и кремовый галстук.

Актриса выходит замуж во второй раз. В 2010-ом у нее была свадьба с актером Константином Адаевым, в 2012 году у них родился сын. Вскоре после этого пара разошлась.

Ранее блогер BadComedian позвал замуж Катю Клэп.

Фото: Instagram/ @katerinashpitsa