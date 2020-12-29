Полицейские взяли паспортные данные у участников мероприятия.

Активистский Штаб городского самовыражения в Петербурге посетила полиция. Об этом на своей странице в соцсети Facebook рассказала активистка Катрин Ненашева. Она рассказала, что сотрудники МВД и Роспотребнадзора пришли на образовательное мероприятие по жалобе якобы о собрании "радикальных активисток".

Полицейские взяли паспортные данные у участников мероприятия и покинули его, рассказал портал "ОВД-Инфо".

Приехали со Штабом городского самовыражения в Питер, а тут вломилось 6 сотрудников полиции, говорят, на нас жалоба - какой-то человек позвонил и сказал, что у нас проходит опасное собрание радикальных активисток из Питера и Москвы. На самом деле мы с ребятами сидим и спокойно обсуждаем Николя Буррио и эстетику взаимодействия. А Штаб придуман для начинающих активистов и художников как образовательная платформа. Отличная практика получается) – написала активистка.

Ранее мы показали, как Катрин Ненашева в Петербурге проводила серию социальных перформансов "Поругайся со мной".

Фото: Facebook / Катрин Ненашева