Активистов оштрафовали за пикеты против поправок в Конституцию у ЗакСа

Деталями дела поделились в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

По решению Октябрьского районного суда активистка Марина Кен обязана заплатить 10 тысяч рублей штрафа. Как уточнили в суде, утром 12 марта Кен встала в одиночный пикет против поправок в Конституцию РФ у здания ЗакСа Петербурга на Исаакиевской площади.

Отмечается, что активистка встала на расстоянии более 50 метров от другого пикетирующего – Дмитрия Негодина. Суд установил, что пикеты были объединены единством цели, а их участники использовали ассоциативно узнаваемые средства наглядной агитации и выдвигали общие требования.

Политическое мероприятия не было согласовано с органами исполнительной власти Петербурга.

Ранее мы сообщали о том, что в Смольном отказали активистам Либертарианской партии России в проведении митинга на площади Ленина 22 марта против поправок в Конституцию РФ.

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