Активистов оштрафовали за пикеты против поправок в Конституцию у ЗакСа

По решению Октябрьского районного суда активистка Марина Кен обязана заплатить 10 тысяч рублей штрафа. Как уточнили в суде, утром 12 марта Кен встала в одиночный пикет против поправок в Конституцию РФ у здания ЗакСа Петербурга на Исаакиевской площади.
Отмечается, что активистка встала на расстоянии более 50 метров от другого пикетирующего – Дмитрия Негодина. Суд установил, что пикеты были объединены единством цели, а их участники использовали ассоциативно узнаваемые средства наглядной агитации и выдвигали общие требования.
Политическое мероприятия не было согласовано с органами исполнительной власти Петербурга.
Ранее мы сообщали о том, что в Смольном отказали активистам Либертарианской партии России в проведении митинга на площади Ленина 22 марта против поправок в Конституцию РФ.
Фото: Pixabay
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