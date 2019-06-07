Активисты возмущены вырубкой леса у Высокинского озера

Ранее сообщалась, что лес вырубают для строительства порта.

Активисты возмутились вырубкой леса в Выборгском районе Ленинградской области у Высокинского озера. Ранее сообщалась, что лес вырубают для строительства порта. "Мегаполис" выяснил, что вырубка ведется вне границ будущего порта.

Подозревать неладное начали участники сообщества "Зеленая коалиция Петербурга". Работавшие на участке специалисты отказались предъявить соответствующие документы. Активисты уверены, что разрешения нет. По новой версии, лес вырубают для строительства Приморского универсально-перегрузочного комплекса. "Мегаполис" узнал, что вырубка не имеет никакого отношения к строительству порта.

Кто и зачем вырубает лес, пока неизвестно.

Также мы писали, что биолог Павел Глазков объяснил, почему живая ёлка на Дворцовой лучше, чем искусственная.

Фото: "Мегаполис"