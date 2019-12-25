Бывший депутат Ленобласти предстанет перед судом за незаконную вырубку леса и мошенничество

Ущерб от действий компании превысил 7,5 миллиона рублей.

В Ленинградской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего депутата ЗакСа и заместителя гендиректора компании "Луга-Лес". Их обвиняют в незаконной вырубке леса и мошенничестве в особо крупном размере.

По данным следствия, в 2020 году компания "Луга-Лес", принадлежащая экс-депутату, получила в аренду участок леса в Выборгском районе для заготовки древесины. Однако часть территории входила в государственный лесной фонд, где вырубка запрещена. Несмотря на это, обвиняемый дал указание провести сплошную вырубку для строительства стрельбища. Ущерб от действий компании превысил 7,5 миллиона рублей.

Кроме того, фигуранты дела похитили более 2 миллионов рублей, выделенных из бюджета Ленобласти на поддержку малого и среднего бизнеса.

Следователи собрали достаточную доказательную базу. В ближайшее время дело будет передано в суд.

Фото: unsplash (roya ann miller)