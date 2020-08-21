Активисты своими силами восстанавливают садик для маломобильных петербуржцев в Муринском парке

Спустя всего два года после открытия уникальное городское пространство превратилось в полуразрушенный участок на территории парка. На то, что этот садик инклюзивный, теперь ничего не указывает.

Активисты взялись за восстановление парка для маломобильных групп в Муринском парке. Сенсорный садик обустроен таким образом, чтобы маломобильные люди могли с комфортом насладиться цветами и растениями. Он был возведен в 2018 году, но за два года за ним не ухаживали, из-за чего садик пришел в упадок.

Я считаю, что ценность этого садика большая, потому что если набрать в поисковике "сад для незрячих и маломобильных в Петербурге", то поиск выдаст буквально несколько позиций. Соответственно это дополнительный способ привлечь внимание к тому, что группы населения такие есть - они тоже хотят гулять, хотят прикоснуться к миру растений, понюхать, потрогать эти растения. Юлия Трофимова, активист, житель Калининского района

Сейчас активисты своими силами приводят растения в порядок: выкорчевывают сорняки, обновляют почву, занимаются поливом. Также они по новой посадили ряд растений, указанных на табличках. В большинстве своем это пряные ароматические сорта: ромашка, душица, лаванда и т.д.

Например тут есть "Чистет Шерстистый". Его основная задача - дать тактильные ощущения, так как листья его мохнатые, похожие на заячьи ушки. Дети очень любят это растение. Юлия Трофимова, активист, житель Калининского район

У садика отсутствует стенд информации, многие таблички деформировались или отвалились, доски рассохлись. Активисты считают, что немногие понимают истинное назначение этого места

Чтобы решить эту проблему, нужно информации больше сюда привнести, а так же проводить экскурсии, но не только для маломобильных групп населения, но и для жителей района, которые могли придти на бесплатную экскурсий и в течение 30-40 минут узнать что-то об этих растениях. Юлия Трофимова, активист, житель Калининского района

Сейчас градозащитники отправили запрос в администрацию Калининского района с целью узнать дальнейшую судьбу сада. Если администрация скажет, что за садиком ухаживать не собирается, местные жители сами займутся обустройством этого места.

Видео,фото: Piter.TV