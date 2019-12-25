Объявления находили на рекламных щитах, столбах и водосточных трубах.

В понедельник, 29 июня, стало известно о том, что активисты сорвали 800 объявлений о интим-услугах на Лиговском. Об этом сообщает пресс-служба общественного движения "Дорога к счастью".

Как оказалось, акция проходила в воскресенье, 28 июня. За час работы волонтерам удалось сорвать более 800 незаконных объявлений.

Активисты отметили, что таких объявлений очень много в Петербурге. По данным специалистов, в России работает около 1-1,5 млн проституток.

Ранее мы сообщали о том, что петербурженка обвинила мужа в изнасиловании ее дочери.

Фото:pixabay