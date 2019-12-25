Петербурженка обвинила мужа в изнасиловании ее дочери

Девочка подвергалась насилию в течение двух лет.

Вечером 28 июня в полицию Петербурга обратилась 39-летняя женщина, работающая учителем в школе №365, и обвинила своего 47-летнего мужа в изнасиловании ее дочери 2002 года рождения. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

По словам заявительницы, насильственные действия сексуального характера продолжались в отношении несовершеннолетней девочки в период с 2018 года по настоящее время.

В отдел полиции для дачи показаний позвали подозреваемого. В отношении него составили административный протокол по статье 6.1.1 КОАП РФ. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы писали, что в Ленобласти педофил выкладывал в сеть порноролики с участием жертвы.

Фото: Piter.TV