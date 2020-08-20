Активисты собрались у Гостиного двора в поддержку Навального

В четверг, 20 августа, в 19:00 петербургские активисты вышли на улицы города в поддержку Алексея Навального.
Акцию решили провести у Гостиного двора, где проходят большинство одиночных пикетов и митингов. Напомним, что сегодня Алексея Навального госпитализировали в одну из больниц Омска. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Предполагается, что политика могли отравить.
Ранее мы писали, что в палату к Алексею Навальному не пускают близких.
Видео: Piter.TV
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