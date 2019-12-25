Активисты снова вышли на уборку мусора в Мурино

В воскресенье, 17 мая, участники объединения "Чистый Град" убрали мусор на проспекте Авиаторов Балтики. Информация об этом появилась в ВК-сообществе "Девяткино LIVE | Мурино".
Автор поста отметил, что мероприятия по борьбе с отходами в городе продолжатся и призвал местных жителей присоединиться к команде.
Подписчики отозвались о труде активистов с благодарностью.
Ранее мы рассказали о том, что экоактивисты нашли три незаконные свалки в Невском районе Петербурга.
Фото: ВКонтакте / 9kino.live
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