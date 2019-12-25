Активисты растянули баннер на проезжей части Невского проспекта

Автомобилисты были недовольны перекрытием движения и сигналили активистам.

Три петербуржца с активной гражданской позицией вышли на Невский проспект в четверг, 16 июля.

Активисты растянули баннер "Меняй власть, а не Конституцию", чем перекрыли активное движение по проспекту. Для того, чтобы сигналящие машины смогли проехать, петербуржцы приподняли баннер. Сторонник "Бессрочного протеста" Евгений Мусин отметил, что на акции никого не задержали.

Ранее мы писали, что в центре Петербурга началась акция сбора подписей против поправок в Конституцию.

Фото: telegram-канал "Объектив Реалий"