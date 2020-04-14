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Активисты провели "рейд" по супермаркетам в Никольском

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После разговора с активистом, сотрудники все же надели маски и перчатки.

Активисты движения "Молодой Петербург" проверили пять продуктовых магазинов на соблюдение мер санитарной безопасности в городе Никольское Тосненского района. Как оказалось, некоторые сотрудники были без средств индивидуальной защиты. 

Молодые люди посетили "Пятерочки". О том, что работники должны носить медицинскую маску и перчатки, им напомнили активисты. После этого они надели все необходимые СИЗ. При этом и маски, и перчатки у сотрудников были. 

Ранее в ВОЗ объяснили, когда маски опасны для людей. 

Видео: "Молодой Петербург" 

Теги: маски, перчатки
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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