Активисты провели "рейд" по супермаркетам в Никольском

После разговора с активистом, сотрудники все же надели маски и перчатки.

Активисты движения "Молодой Петербург" проверили пять продуктовых магазинов на соблюдение мер санитарной безопасности в городе Никольское Тосненского района. Как оказалось, некоторые сотрудники были без средств индивидуальной защиты.

Молодые люди посетили "Пятерочки". О том, что работники должны носить медицинскую маску и перчатки, им напомнили активисты. После этого они надели все необходимые СИЗ. При этом и маски, и перчатки у сотрудников были.

Ранее в ВОЗ объяснили, когда маски опасны для людей.

Видео: "Молодой Петербург"