Градозащитники выступили за реконструкцию крепости в Осиновой роще

Петербуржцы убеждены, что территория станет хорошим местом для отдыха.

Активисты движения "Красивый Петербург" хотят обратиться к администрации Выборгского района с целью благоустройства заброшенной крепости в поселке Осиновая Роща. Инициативные жители города уверены, что территорию можно превратить в хорошую зону отдыха.

Отмечается, что сама "Земляная крепость" площадью 4,8 га хорошо сохранилась, поэтому не требует больших вложений в реставрационные работы. Главное - необходимо очистить территорию от мусора и немного укрепить склоны.

В крепости можно создать тематическую детскую площадку, проводить фестивали и концерты. "Осиновая Роща", по мнению градозащитников, послужит хорошей площадкой для реконструкций исторических событий XVIII века.

Стоит отметить, что в окрестностях находятся четыре озера. Крепость имеет форму звезды и была создана, по одной из версий, для охраны границы со Швецией. До 2009 года территория была закрыта для гражданских лиц, так как находилась в ведомстве Минобороны, но после того, как расформировали воинскую часть, про крепость забыли.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что расклейщик запрещенной рекламы напал на активиста.

Фото: Google maps