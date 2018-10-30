Активисты Центрального района предложили разобрать "уродливый" купол Невской ратуши

Их возмутило, что горожан не пускают на смотровую площадку.

В пятницу, 23 августа, активисты Центрального района предложили разобрать стеклянный купол бизнес-центра "Невская Ратуша". Общественников возмутило, что горожан не планируют пускать на смотровую площадку. Об этом сообщили в ВК-сообществе "Центральный район за комфортную среду обитания".

О решении не устраивать свободные экскурсии на обзорной площадке активистам сообщил глава дирекции по управлению объектами административного значения Борис Ильин. По его словам, на данный момент в атриуме находится техническое оборудование, поэтому внутрь нельзя пускать людей.

Теперь общественники не понимают, зачем город покупал "Невскую ратушу", если ей нельзя воспользоваться. Они назвали купол сооружения "уродливым" и предложили потратить часть бюджета на его демонтаж.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что в октябре петербургский завод Toyota начнет выпускать новый RAV4.

Фото: vk.com/mytndvor