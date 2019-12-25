Активисты, перекрывшие баннером Невский, задержаны

Информация о случившемся появилась в протестных телеграм-каналах.

Telegram-каналы "Агит-Россия" и "ЯГражданин" сообщили о задержании активистов Евгения Мусина и Марины Кен, которое состоялось в ночь на субботу, 18 июля. Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов "дежурили" в квартире гостиничного типа, где проживает Мусин.

Суд должен состояться в ближайшие два дня.

Напомним, акция на Невском проспекте состоялась в четверг, 16 июля.

Активисты растянули баннер "Меняй власть, а не Конституцию", чем перекрыли активное движение по проспекту. Для того, чтобы сигналящие машины смогли проехать, петербуржцы приподняли баннер. Сторонник "Бессрочного протеста" Евгений Мусин тогда отметил, что на самой акции никого не задержали.

По факту происшествия было возбуждено административной статье о нарушении установленного порядка организации или проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования.

Фото: telegram-канал "Объектив Реалий"