Активисты: марш в поддержку сестер Хачатурян не состоится 

Мэрия Москвы отказалась согласовать шествие 17 августа.

Во вторник, 13 августа, стало известно о том, что марш в поддержку сестер Хачатурян не состоится. Об этом сообщают СМИ.

Мэрия Москвы отказалась согласовать шествие 17 августа. По некоторым данным, отказ объяснили нарушением срока подачи заявки. Ранее власти не согласовали также шествия в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. Об этом заявил муниципальный депутат Андрей Морев.

Добавим, что мэрия Москвы согласовала на 17 августа митинг КПРФ "За честные и чистые выборы". Лидер партии Геннадий Зюганов заявил, что коммунисты не поддерживают незарегистрированных кандидатов в депутаты.

Ранее мы сообщали о том, что Ольга Бузова облизала тарелку и оправдалась тем, что "она блокадница".

Фото:Сёстры Хачатурян | Группа поддержки/вк