Активисты написали открытое письмо с претензией к благоустройству города "Газпромом"

Они считают, что благоустройство, проходящее под именем корпорации, портит исторический вид города и реализовано недостаточно качественно.

Активисты Петербурга написали открытое письмо, адресованное лично губернатору города Александру Беглову и главе "Газпрома" Алексею Миллеру. Они считают, что благоустройство Газпрома нарушает историческую среду.

Как раз, совсем скоро начнется новый этап благоустройства в Центральном районе на набережной реки Фонтанки, улицах Чайковского, Гагаринской, Гангутской, Моховой,Оружейника Фёдорова, а также в Петроградском районе на Большом проспекте Петроградской стороны.

Напомним, что в прошлом году "Газпром" активно включился в мастштабную программу благоустройства Петербурга. Деньги корпорации были выделенны на реконструкцию дорожного освещения на Большом проспекте Петроградской стороны. Поддержка городу была оказана после заключения соглашения во время ПМЭФ.

Письмо подписали активисты из движения "Центральный район за комфортную среду обитания", "Деревья Петербурга", "Петербургское велосообщество", "Красивый Петербург" и Петербургское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.

Основная проблемиа в отсутствии систем водоотведения из ливневок, поэтому вода из ливневок попадает на тротуар, что зимой, например, образует наледь. Также из-за этого проседает плитка. Мы опасаемся, что ошибки, которые были допущены на прошлых объектах, будут допущены снова. Марияна Сорокина, активист, муниципальный депутат

Проблему видят и в сужение тротуаров в угоду парковочным местам. Не понятны для них и фонарные столбы, расположенные посреди тротуара, мешающие проходу граждан.

Активисты отмечают, что они не жалуются на благоустройство, а лишь хотят его модернизировать.

Видео: Piter.TV