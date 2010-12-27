Активисты "Открытой России" решили обезопасить петербуржцев и огородили Марсово поле

Смольный запретил организации проводить митинг на участке, сославшись на опасность из-за строительных работ.

Активисты движения "Открытая Россия" обклеили Марсово поле ограждающей лентой. Таким образом петербуржцы хотят "обезопасить" своих сограждан. Об этом сообщается на официальной странице движения в социальной сети "Вконтакте".

Участники "Открытая России" рассказали, что Смольный запретил им проводить митинг в поддержку фигурантов дела "Новое величие", сославшись на документы ГАТИ, в которых говорится об опасности нахождения на территории Марсова поля из-за строительных работ.

Открытая Россия не смогла остаться в стороне, узнав, какая угроза подстерегает жителей города и закрыла Марсово поле, сохранив жизнь и здоровье ничего не подозревающим петербуржцам. Правда, пока единственная техника — это метла сонного дворника, но ведь не могут чиновники так бесцеремонно обманывать суды и жителей. иронично подметили представители движения

Напомним, что в уголовном деле "Нового величия" фигурирует десять юных жителей Москвы, которых подозревают в организации экстремистского движения, направленного на использование "революционных" мер свержения власти.

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Фото: vk.com/orteamspb