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Появилось видео падения мужчины в яму с кипятком в Колпинском районе

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У пострадавшего диагностировали 80% глубокого ожога поверхности тела.

Появилось видео падения молодого человека в яму с кипятком, которая образовалась в результате прорыва трубы в Колпинском районе. Ролик опубликовало у себя телеканал "78.ру".

На кадрах видно, как мужчина отделяется от своих спутников и идет в другую сторону. Поняв, что вода под ногами очень горячая он попытался покинуть место разлива, однако побежал в сторону эпицентра прорыва трубы. В результате мужчина получил ожоги. Как рассказали в пресс-службе ГУП "ТЭК СПб", дежурные оказали пострадавшему первую помощь, а позднее его забрали в  НИИ им. Джанелидзе, где диагностировали у него 80% глубокого ожога поверхности тела. 

Напомним, что авария случилась в Колпинском районе 3 ноября. Последствия аварии бригада спецслужб устранила и демонтировала поврежденный участок. Ведутся работы по монтажу нового участка трубопровода.

Ранее на Piter.TV: Несовершеннолетняя петербурженка попала в реанимацию после отравления неизвестным веществом
Видео: 78.ru

Теги: видео , колпинский район , коммунальная авария
Категории: Лента новостей Происшествия Новости СПб

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