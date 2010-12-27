К активистам обратились 212 раз, из них в 38 случаях пропали дети.

В понедельник, 5 августа, стало известно о том, что волонтеры "Лизы Алерт" за месяц нашли живыми 168 петербуржцев. Об этом сообщается в соцсети отряда во "ВКонтакте".

Минувший месяц побил все рекорды. В июле отряд получил 41 заявку на лесной поиск – это в 4 раза больше, чем год назад сказано в сообщении

Так, в "Лизу Алерт" обратились 212 раз, из них в 38 случаях пропали дети. Волонтеры уже нашли живыми 168 человек. Среди погибших числятся 15 человек. По словам активистов, работу добровольцев серьезно осложняет погода, так как в некоторые дни июля было слишком холодно.

Добровольный Поисковый Отряд "Лиза Алерт" напоминает, что отправляясь в лес, необходимо взять с собой воду, медикаменты. Кроме того, для походов стоит выбрать яркую одежду.

Ранее мы сообщали о том, что петербургские добровольцы спасли 79-летнюю пенсионерку, которая потерялась в лесу. Петербурженка ушла из дома в легкой ветровке. Женщина провела в лесу без средств существования трое суток.

Фото: "Лиза Алерт"/вк