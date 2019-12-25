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Активист из Петербурга объявил, что покидает Россию
Сегодня, 21:51
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Активист из Петербурга объявил, что покидает Россию

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Активист из Петербурга Евгений Мусин объявил, что уехал из России. Об этом 14 ноября сообщил портал "ОВД-Инфо".

Мусин пояснил, что покинуть страну его заставило давление со стороны – он объявил, что нашел у себя дома прослушку. Активист предположил, что это может быть связано с оперативно-розыскными мероприятиями, которые проводили правоохранительные органы после акции с баннером против поправок в Конституцию.

Ранее в июле активистов, которые растянули баннер "Меняй власть, а не Конституцию" и перекрыли Невский проспект, арестовали.

Фото: Piter.tv

Теги: активист, евгений мусин, петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Новости России,

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